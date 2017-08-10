В Крыму большинство генераторов не работают, власти проведут служебное расследование

Вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Владимир Серов поручил провести служебное расследование в связи с тем, что большая часть дизель-генераторов на полуострове оказалась в нерабочем состоянии. Об этом сообщает 10 августа пресс-служба российского правительства Крыма.

«В том, что из 284 дизель-генераторов у нас работает только 75, виноваты не погодные условия, а люди, занимающие определенные должности. Прошу провести служебное расследование, доложить о причинах и конкретных лицах, виновных в том, что во время аномальной жары, при наличии собственных возможностей, мы не обеспечили потребность в необходимом количестве электроэнергии», – сказал Серов.

Утром 10 августа министр энергетики России Александр Новак распорядился проверить все имеющиеся в Крыму генераторы. На совещании в Ялте Новак отметил, что объем энергопотребления в Крыму и в регионе соседней России – Кубани – 7 августа «превысил исторический максимум нагрузок и составил 1249 МВт».

За несколько дней в Евпатории произошло 14 аварийных отключений света. Ночью 6 августа оказались обесточенными населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма, а на следующий день электричество отключили в Гурзуфе и Курортном, а также в Севастополе и Симферополе.

28 июля Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров. По информации крымского Минэнерго, противоаварийная автоматика сработала из-за высокой температуры воздуха. Для бесперебойного энергоснабжения в Крыму строят две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.