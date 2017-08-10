В Украине могут запретить телеканал RTVI из-за трансляции российских программ о Крыме

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины нашел ряд нарушений в работе телеканала RTVI, который транслировал контент, поддерживающий аннексию Крыма, и российские фильмы, запрещенные в Украине.

Как сообщает 10 августа пресс-служба регулятора, Нацсовет обратился к правообладателю RTVI – компании «Brenrose Livited» с информацией о зафиксированных нарушениях Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Также Нацсовет предупредил о возможности отключения программ этого вещателя.

В числе нарушений – трансляция программы «Особое мнение» с участием российских экспертов, высказывания которых свидетельствуют о поддержке российской аннексии Крыма, а также трансляция передачи «Здесь и там», в которой незаконно избранные от Крыма в Госдуму России Ольга Ковитиди и Дмитрий Белик в своих высказываниях отрицали территориальную целостность Украины.

«Такой контент свидетельствует о наличии в деятельности этого иностранного вещателя нарушений части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации», – говорится в сообщении.

В Нацсовете предупредили компанию «Brenrose Livited» о том, что в соответствии с частью второй статьи 24 Конвенции (обе страны и Украина, и Великобритания ратифицировали этот международный документ) сторона, которая осуществляет прием программ, может временно прекратить ретрансляцию, поскольку установленные факты нарушений на телеканале RTVI «имеют очевидный, серьезный характер, приводят к возникновению сложных общественных проблем, и продолжаются более двух недель после сообщения о них».

В случае игнорирования требований национального законодательства, украинский регуляторный орган будет вынужден рассмотреть вопрос о временном прекращении ретрансляции иностранной программы RTVI на территории Украины, отметили в ведомстве.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь» из-за непризнания каналом суверенитета Украины и территориальной целостности, а также трансляцию российской рекламы.

За несколько лет Украина ограничила вещание более 70 российских телеканалов.