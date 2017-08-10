Крымская роза печали. У крымчан отбирают земельные участки– Радио Крым.Реалии

Почему российские власти в аннексированном Крыму продолжают отбирать у людей земельные участки? Что собираются строить в Симферополе на месте частных домов крымчан? Как крымчане могут постоять за свои права в войне за землю?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с бывшим российским архитектором Симферополя Эрнстом Мавлютовым, членом Меджлиса крымскотатарского народа, председателем Комитета защиты прав крымскотатарского народа Эскендером Бариевым, крымским юристом по земельным вопросам Алимом Мамбетовым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.