Россия: журналиста РБК Александра Соколова приговорили к 3,5 годам колонии

Тверской суд Москвы вынес приговор по делу о подготовке референдума «За ответственную власть»: журналист РБК Александр Соколов получил 3,5 года колонии, писатель Юрий Мухин – 4 года условного лишения свободы. Активисты Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш приговорены к 4 годам заключения каждый.

Соколова, Парфенова, Барабаша и Мухина обвиняют в экстремизме за то, что они якобы продолжали деятельность запрещенной организации «Армия воли народа». Соколов последние два года находится под арестом. В его защиту ранее выступили члены независимого профсоюза журналистов и работников СМИ. По их мнению, дело в отношении корреспондента РБК связано с его антикоррупционными расследованиями.

Правозащитный центр «Мемориал» признал всех обвиняемых по делу о подготовке референдума «За ответственную власть» политзаключенными.