Правительство Крыма рапортует о снижении цен на продукты

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма утверждает, что в курортных городах полуострова начали снижаться цены на продукты. Как сообщил вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк 10 августа, цены удалось снизить «за счет увеличения количества ярмарок».

«Цены на продукцию крымских производителей доведены до приемлемых, для этого проделана огромная работа. В курортных городах картофель в среднем стоит 25 рублей за килограмм (чуть более 10 грн – КР), помидоры – от 30 рублей (чуть более 12 грн – КР), арбузы – 10-20 рублей (около 4,20-8,30 грн – КР). А крымские персики можно взять от 40 рублей (чуть более 17 грн – КР), виноград – от 120 рублей (чуть более 51 грн – КР)», – рассказал чиновник.

Накануне глава Федеральной антимонопольной службы соседней России (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ФАС направила в Крым специальную инспекцию для выявления возможного ценового сговора местных властей и предпринимателей.

Между тем подконтрольные Кремлю руководители полуострова грешат на сложную логистику, в частности, большие расходы на морскую транспортировку товаров.