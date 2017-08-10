Евросоюз ужесточил санкции против Северной Кореи из-за ракетных испытаний

Европейский Союз расширил список санкций против Северной Кореи из-за ее ракетных испытаний.

10 августа Европейский совет объявил о внесении в список санкций еще 9 граждан КНДР и 4 юридических лиц, среди которых государственный Внешнеторговый банк.

В санкционном списке ЕС теперь 41 гражданин Северной Кореи и 7 учреждений.

В Европейском совете отмечают, что Евросоюз выполняет все резолюции Совета безопасности ООН, принятые в ответ на развитие Пхеньяном ядерных вооружений, других видов оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

5 августа Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, в которой говорится о расширении санкций против Северной Кореи в ответ на ее испытания межконтинентальных баллистических ракет. Пхеньян отверг решение международного сообщества, заявив, что оно нарушает суверенитет страны.