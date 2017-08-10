Микрорайон «Крымская роза» под Симферополем спроектирован с ошибками – архитектор

Российские власти Крыма при проектировании жилого микрорайона «Крымская роза» под Симферополем не учли множество факторов. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал бывший российский архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов.
«При проектировании «Крымской розы» не решены в первую очередь транспортные проблемы, с точки зрения градостроительства. Нужно создать математическую модель, как будут добираться до микрорайона владельцы 9 тысяч квартир, куда они будут ездить на работу при нашем уровне безработицы, какие детские сады и школы будут использовать их дети. Более того, по генеральному плану города там вообще предусмотрена малоэтажная застройка», – отметил экс-чиновник.
Кроме того, крымский юрист по земельным вопросам Алим Мамбетов заявил о манипуляциях российских властей Крыма при проведении общественных слушаний по «Крымской розе».
«В этом массиве более 350 участков. Согласно положению №84 администрации Симферополя, у их владельцев преимущественное право для участия в слушаниях. Однако фактически их не впускали в помещение – более ста человек остались на улице, а внутрь зашли другие, видимо, подготовленные голосовать, как надо застройщику. Сейчас мы готовим обращения в правоохранительные органы и суды по этому поводу», – рассказал юрист.
Новый жилой массив «Крымская роза» планируют построить на северо-восточной окраине Симферополя. Его проект презентовала строительная фирма «Монолит». Застройщик обещает, что в новом районе будет 9 тысяч квартир. На этой земле уже много лет живут люди, дома которых планируют снести.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: