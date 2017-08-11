Назначили «диверсантом» и посадили: в Крыму осудили Сулейманова – Радио Крым.Реалии

Какой срок дали в аннексированном Крыму «диверсанту» Редвану Сулейманову? Что ждет полуостров после полной остановки «Крымского титана»? Почему в один из крупнейших крымских банков «Генбанк» Центральный банк России ввел временную администрацию?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с крымским адвокатом Эмилем Курбединовым, координатором Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник, российским адвокатом Дмитрием Динзе, супругой «диверсанта» Руслана Захтея – Оксаной Захтей, украинской журналисткой Натальей Кококриной, бывшим вице-премьером правительства АРК Андреем Сенченко, экс-председателем Союза предпринимателей Армянска Юрием Соломахой, заместителем главного редактора портала Banki.ru Семеном Новопрудским, украинским экономическим экспертом Борисом Кушнируком.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.