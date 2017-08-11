Суд в Киеве продлил арест подозреваемому в причастности к убийству Вороненкова

Голосеевский районный суд Киева продлил арест подозреваемому в причастности к убийству экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, срок содержания под стражей продлили до 8 октября.

Задержанному инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, добавляют в прокуратуре.

16 июня стало известно, что в Павлограде Днепропетровской области правоохранители провели обыск в доме и задержали общественного активиста Ярослава Тарасенко.

Правоохранители заявляли, что, по данным прокуратуры, Тарасенко подозревают в том, что именно он мог быть тем водителем, чей автомобиль привез подозреваемого убийцу Вороненкова на место преступления и, вероятно, должен был вывезти оттуда.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и нападающий, который позже скончался от ранений.

Денис Вороненков, который в декабря 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства благодаря украинскому происхождению своих предков. В Украине бывший российский депутат ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.