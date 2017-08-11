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Трамп поблагодарил Путина за сокращение расходов на дипломатов

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп 10 августа поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность сократить расходы после решения Москвы о высылке сотен американских дипломатов. Заявление Трампа стало его первым публичным ответом на действия Кремля.

«Для них (дипломатов – КР) нет реальной причины, чтобы вернуться. Мы сэкономим много денег», – сказал Трамп журналистам на собственном курорте в Нью-Джерси, где президент США проводит отпуск.

Президент России Владимир Путин в конце июля заявил, что персонал американских дипломатических миссий в России сокращается на 755 человек. Штат миссий составит 455 человек – столько же, сколько работников в российской дипмиссии в США. По словам Путина, это решение МИД он санкционировал лично – в ответ на усиление антироссийских санкций Конгрессом США.

2 августа в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России.

В конце июля документ был одобрен обеими палатами Конгресса США почти единогласно, несмотря на протесты Белого дома.

В Евросоюзе выразили недовольство новым санкционным пакетом, который может повредить европейским компаниям, имеющим дело с Россией.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписание президентом США санкций в отношении Москвы положило конец надеждам «на улучшение отношений с новой американской администрацией».

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