В Крыму предупреждают о возможной остановке Керченской переправы из-за сильного ветра

В аннексированном Крыму Керченская переправа может приостановить свою работу из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба оператора переправы ООО «Морская дирекция».

«С 10 по 12 августа включительно прогнозируется ухудшение метеоусловий – увеличение скорости ветра до 20 м/с. Возможна остановка работы Керченской паромной переправы. Движение паромов будет осуществляться по фактической погоде», – говорится в сообщении.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».