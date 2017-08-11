Трамп: у Пхеньяна могут быть неприятности в случае продолжения нынешней линии

Президент США Дональд Трамп заявляет, что в отношениях с Северной Кореей он всегда будет привержен идее переговоров. Но, по его словам, Пхеньяну пришлось бы сильно понервничать, если бы там решили навредить Соединенным Штатам.

Дональд Трамп предупредил, что если Северная Корея продолжит нынешнюю линию поведения, то у нее будут неприятности, которые, как выразился президент США, «мало с кем раньше случались».

Северная Корея заявила 9 августа, что «тщательно изучает» планы ракетной атаки по тихоокеанскому острову Гуам. Пуск стратегической баллистической ракеты может быть осуществлен в любой момент, когда лидер КНДР Ким Чен Ын примет решение, сообщил представитель Корейской народной армии. Он добавил, что такой удар будет иметь целью «поразить основные военные базы США на Гуаме».

С этими угрозами Пхеньян выступил после того, как президент США Дональд Трамп предупредил КНДР, что любые новые угрозы встретят «огнем и яростью».

5 августа Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, в которой говорится о расширении санкций против Северной Кореи в ответ на ее испытания межконтинентальных баллистических ракет. Пхеньян отверг решение международного сообщества, заявив, что оно нарушает суверенитет страны.