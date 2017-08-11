В Кабмине не объясняют, почему на их сайте недействительное постановление о товарных поставках в Крым

Министерство юстиции Украины не смогло объяснить, почему на сайте Кабмина по прежнему содержится постановление № 1035 о товарных поставках в Крым, признанное судом недействительным. Минюст проигнорировал этот вопрос в ответе на информационный запрос, направленный корреспондентом Крым.Реалии.

В документе признается, что Окружной апелляционный суд Киева 1 марта отменил пункт 1 постановления Кабмина № 1035. По информации Минюста, представители Кабмина подали на это решение апелляционную жалобу, однако пока она рассмотрена не была.

Министерство юстиции в ответе на запрос отмечает, что постановление суда апелляционной инстанции вступает в силу с момента оглашения. Но ведомство подчеркивает, что кассационная инстанция может отменить решение апелляционного суда.

В ответе на запрос министерство также признает, что, в случае признания нормативно-правового акта недействительным, Кабмин обязан неотложно опубликовать информацию об этом в издании, в котором этот акт был официально обнародован.

По информации Минюста, решение апелляционного суда о частичной отмене постановления № 1035 было опубликовано в Официальном вестнике Украины от 11 июля 2017 года.

Корреспондент Крым.Реалии направил в пресс-службу Кабмина информационный запрос на данную тему еще 14 июля. Ответ на него пришел от Министерства юстиции почти через месяц – 11 августа. По закону Украины «О доступе к публичной информации», Кабмину дается на ответ на информационный запрос 5 дней.

1 марта Окружной админсуд Киева отменил 1 пункт постановления Кабмина № 1035 об ограничении поставок ряда товаров и услуг в Крым. 14 июня Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Кабмина и признал 1 пункт постановления № 1035 незаконным и недействительным. Правозащитники сообщают о случаях, когда украинские таможенники продолжают применять это постановление.