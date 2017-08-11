Ежемесячный оклад военнослужащим, проходящим службу в зоне проведения АТО на Донбассе, увеличится с осени, в соответствии с приказом министра обороны, сообщил представитель Минобороны Максим Праута.

«Увеличены выплаты военнослужащим, проходящим службу в районе проведения АТО. В соответствии с приказом, оплату личному составу, который выполняет задачи на первой линии обороны, увеличили до 10 тысяч гривен в месяц, на второй линии – до 4500 гривен», – сообщил пресс-секретарь.

Он уточнил, что увеличенные выплаты военнослужащие начнут получать с сентября текущего года.

По словам спикера, также на 15-20% повышено денежное содержание рядового, сержантского и старшинского состава высокомобильных десантных войск и морской пехоты.

На днях президент Украины Петр Порошенко анонсировал улучшение денежного содержания военнослужащих некоторых специальностей и доплаты участникам боевых действий в зоне конфликта на Донбассе. Ранее и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал увеличить оклады военным до уровня госслужащих.