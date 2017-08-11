В России завершили строительство участка железной дороги в обход Украины

Компания «Российские железные дороги» в пятницу сообщила о завершении строительных и монтажных работ на железнодорожном участке протяженностью 137 километров на территории Воронежской и Ростовской областей в обход Украины.

«Цель проекта – развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении «Центр – Юг», увеличение пропускной способности, обеспечение транспортной безопасности грузовых и пассажирских перевозок в обход территории Украины. Для сокращения сроков строительства работы были развернуты одновременно на всех участках магистрали», – говорится в сообщении на сайте компании.

Сообщается также, что впереди еще завершающие подготовительные работы.

«Окончательное введение в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется до конца осени 2017 года», – указали в компании.

По данным «Укрзализныци», с начала года из Украины в Россию поездами отправились около 350 тысяч пассажиров, тогда как из России в Украину – 332,5 тысячи. Всего в Россию ездит 15 поездов, 9 из которых являются украинскими.

Сочетание с оккупированным Россией Крымом «Укрзализныця» прекратила в конце 2014 года.