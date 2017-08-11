Россия: суд обязал Навального удалить фрагменты расследования о Медведеве

В России Мосгорсуд признал законным решение, которым удовлетворили иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).

Суд обязал Навального удалить фрагменты расследования «Он вам не Димон».

Фонд борьбы с коррупцией в марте 2017 года опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости Дмитрия Медведева. В расследовании, в частности, утверждается, что Усманов в качестве взятки передал подконтрольным премьеру структурам особняк стоимостью около 5 миллиардов рублей.

В мае Усманов подал в суд на Навального. Иск бизнесмена был удовлетворен. Оппозиционера обязали удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон», в которых упоминается о возможной причастности миллиардера к коррупции, а также опубликовать опровержение.

Навальный отказался выполнять решение суда и обжаловал его в Мосгорсуде.