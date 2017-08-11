СМИ: Роспотребнадзор признал Анталью небезопасной для туристов

Роспотребнадзор признал условия в районе турецкого залива Анталья, где располагаются популярные курорты, небезопасными для российских туристов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

Собеседник агентства не назвал причины принятия такого решения, но подчеркнул, что оно было согласовано с Министерством иностранных дел России.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Турции распространяется вирус Коксаки, из-за которого туристы, в том числе и российские, массово покидают курорты. В Роспотребназоре заявили, что пока не поступало сообщений об осложнении эпидемиологической ситуации в стране.

В июле министерство туризма Турции сообщило, что Россия заняла первое место по числу туристов, решивших отправиться в Турцию.

Число россиян, посещающих турецкие курорты, сократилось в конце 2015 года на фоне резкого ухудшения отношений между Москвой и Анкарой из-за сбитого российского бомбардировщика. В августе минувшего года Россия отменила запрет на чартерные рейсы в Турцию после того, как президент Эрдоган принес извинения.