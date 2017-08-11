Эксперт: Россия дала понять Аксенову, что его команда не справилась с «Генбанком»

Вводя временную администрацию в «Генбанке», Россия дает понять, что подконтрольные ей власти Крыма плохо управляли финансовым учреждением. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал заместитель главного редактора портала Banki.ru Семен Новопрудский.

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​«Очень показательно, что временную администрацию вводят в банк, которым наполовину владеет правительство Крыма. Причем причиной, очевидно, стало низкое качество управления. Это прямой сигнал команде Сергея Аксенова, что она не справилась с управлением «Генбанком», – отметил эксперт.

Банк России назначил временную администрацию в крымский «Генбанк» и привлек «Собинбанк» в качестве инвестора. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Центрального банка России. Такое решение там объяснили необходимостью «поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости».

Российские власти аннексированного Крыма призвали клиентов «Генбанка» не паниковать в связи с введением временной администрации в финучреждении.

Первым российским банком, который появился в Крыму после аннексии, стал РНКБ, который поселился в бывших отделениях ПриватБанка. Одновременно с этим на полуостров зашел небольшой московский «Генбанк». Крупнейшим финучреждением в Крыму стал банк «Россия», который почти сразу США внесли в санкционный список. Системы Visa и MasterCard той же весной прекратили обслуживать карты, эмитированные этим банком.

В 2014 году на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Уже в 2014 году Центробанк России отозвал лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. Весной 2016 года на полуострове насчитывалось 16 банков, с учетом двух местных финучреждений. Сейчас их остается всего около десяти.

На момент аннексии полуострова в Крыму работали более 70 украинских банков, в том числе организации с иностранным капиталом.