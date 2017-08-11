В Крым на форум «Таврида» едут актер Безруков и режиссер Лунгин

В аннексированном Крыму ждут приезда российского актера Сергея Безрукова и режиссера Павла Лунгина, которые намерены посетить молодежный форум «Таврида», сообщают российские СМИ.

По информации ТАСС, на форум в этом году приехали молодые режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино, мультипликаторы из разных регионов соседней России.

Также, по сообщению организаторов форума, в Крым приедут джазмен Леонид Винцкевич, российский певец Герард Васильев, музыкальный продюсер Елена Кипер.

«В первый образовательный день смены, 12 августа, начнут работу творческие школы, организованные Московским театром поэтов, ведущими театральными вузами России, а также школы «Работа на международной съемочной площадке» и «Режиссура, анимация, мультимедиа», школа клипмейкинга», – говорится в сообщении.

Сергей Безруков входит в список, который ранее Служба безопасности Украины передала Министерству культуры страны. Список состоит из 14 иностранных деятелей культуры, в основном российских, действия которых создают угрозу национальной безопасности страны. В него входят Егор Холмогоров, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Иосиф Пригожин, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс и Жерар Депардье (последний имеет гражданство Франции и России).

При этом в украинском министерстве отметили, что этот утвержденный перечень будет расширяться.