Радио – это один из способов связи с Крымом – редактор радиостанции «Хаят»

В Херсонской области, которая граничит с аннексированным Крымом, началось вещание новой крымской радиостанции «Хаят». Редакция видит радио, как один из способов связи с полуостровом, рассказала Крым.Реалии главный редактор радио «Хаят» Гаяна Юксель.

«Необходима связь с временно оккупированным Крымом, один из способов связи – это электронные СМИ, в частности радио... В сетке вещания – преимущественно информационные, аналитические программы, еще блок будет посвящен культуре, образованию, есть программы, которые мы делаем для наших деток и, конечно, – новости», – рассказала редактор о наполнении эфира станции.

На радио «Хаят» будет звучать и музыка – украинские, крымскотатарские песни и композиции тюркского мира.

Юксель уточнила, что для начала радио будет вещать на украинском и крымскотатарском языках, позже эфир дополнит турецкий язык.

«Мы планировали радиостанцию как своеобразный мост между крымскими татарами, которые живут на материке и в Крыму, и крымскими татарами в диаспоре. Мы планируем передачи на турецком языке для того, чтобы привлечь наших соотечественников, которые живут в Турции», – отметила редактор.

11 августа член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил о запуске новой крымской радиостанции «Хаят». Радио вышло в эфир в Васильевке, на частоте 103.5 МГц.

17 марта состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 27 июля назвал пять украинских телеканалов, которые победили в конкурсе и вскоре начнут эфирное вещание на аннексированный Крым. Ими стали: UA:Крим (НОТУ), Черноморская телерадиокомпания, ICTV, «5 канал» и «Прямий» (Тонис). Аудиторию телеканалов составят более 200 тысяч крымчан.

В Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию разработали проект стратегии развития телерадиовещания на территории Херсонской области и организации вещания на территорию аннексированного Крыма. Цель стратегии – увеличить уровень покрытия территории Херсонской области аналоговым и цифровым эфирным вещанием, а также исключить прием аналогового и цифрового эфирного вещания с аннексированной территории в южных районах материковой части Украины.