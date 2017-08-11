Российские военные в Крыму отработали корректировку артиллерийского огня

На полигоне Ангарский в аннексированном Крыму проходят плановые мероприятия боевой подготовки с артиллерийскими подразделениями соединений, входящих в состав армейского корпуса Черноморского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России 11 августа.

В ходе тренировки военные отработали действия постов наблюдения и разведки, которые с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА) обнаруживали цели и корректировали огонь, взаимодействуя с артиллерийскими расчетами, отмечают в ведомстве.

«Артиллеристы выполнили нормативы по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций. Тренировки являются обязательным элементом боевой подготовки и проводятся, как в дневное, так и в ночное время суток», – говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».