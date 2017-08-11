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Лавров сравнил передачу Крыма под контроль Украине со сдачей нацистам Ленинграда

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сравнил передачу Крыма под контроль Украине со сдачей нацистской армии российского Ленинграда. Такое заявление Лавров сделал 11 августа на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», сообщает ТАСС.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, рассуждения, что не надо было «присоединять» Крым, находятся «в одном ряду с мыслью о том, что нужно было сдать нацистам Ленинград».

«Помните, недавно был спор тоже с позиции прагматизма, кто-то на каком-то нашем канале, либеральном, по-моему, стал развивать мысль о том, надо ли было удерживать Ленинград, не проще ли было бы его сдать, тогда бы не было столько жертв. Мне кажется, это из той самой истории – рассуждение о том, что надо было бросить русских в Крыму, русских в Донбассе», – подчеркнул Лавров.

«Крым отдавать в руки нацистов, которые совершили переворот в Киеве, и на этой волне пришло нынешнее руководство, было бы, я считаю, преступным», – сказал он.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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