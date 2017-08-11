Крымский «Генбанк»: слияние или крушение? – Радио Крым.Реалии

Почему в один из крупнейших крымских банков «Генбанк» Центральный банк России ввел временную администрацию? Действительно ли «Генбанк» собираются докапитализировать для расширения финансовой активности на аннексированном полуострове? Есть ли у крымской банковской системы перспективы для развития?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с журналистом Радио Свобода Давидом Аксельродом, заместителем главного редактора портала Banki.ru Семеном Новопрудским и украинским экономическим экспертом Борисом Кушнируком.

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