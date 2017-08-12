Новорожденных львов в крымском «Тайгане» назвали в честь Поклонской и персонажей «Матильды»

Новорожденных львят, которые появились на свет 10 августа в крымском сафари-парке «Тайган», назвали в честь экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы России Натальи Поклонской и персонажей кино «Матильда». Об этом Крым.Реалии рассказал владелец парка Олег Зубков.

«Вчера, когда весь мир отмечал День львов, у наших белых львов родились четверо малышей: два мальчика, две девочки. Мы, на злобу дня, решили назвать этих львят в честь Натальи Поклонской и фильма «Матильда», с которым она борется. Самую крупную львицу назвали Матильда, второго льва – Царь, третьего – Режиссер, в честь Алексея Учителя, и самую маленькую малышку, не знаю выживет или нет, – Няша, в честь бывшего крымского прокурора Натальи Поклонской», – рассказал владелец сафари-парка.

Зубков отметил, что поддерживает любое творчество, в том числе и «Матильду».

«Я, наверно, никогда не пошел бы на этот фильм, а теперь не только пойду сам, но и поведу свою семью и своих друзей, а еще покажу этот фильм в нашем подземном кинотеатре для всех желающих», – добавил Зубков.

Сафари-парк «Тайган» расположен на 32 гектарах в Белогорском районе Крыма. В нем проживают около 50 тигров, 100 львов и две тысячи других животных и птиц.

Министерство культуры России в четверг, 10 августа, выдало «Матильде» прокатное удостоверение, присвоив картине рейтинг «16+». В российском министерстве отметили, что «ничего запрещенного в фильме нет».

Полемика вокруг картины «Матильда», рассказывающего о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным «защитником» Николая II выступила Наталья Поклонская.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить «Матильду». По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.