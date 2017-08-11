Американские ВМС строят в Очакове базу для украинского флота

Строительные части Военно-морских сил США строят в Очакове Николаевской области Украины центр оперативного управления для ВМС Украины.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой сайт ВМС США.

Согласно сообщению, батальоны находятся в Очакове с апреля 2017 для установления контактов, получения разрешений и тому подобное.

«Оперативный центр ВМС – один из трех проектов, строительство которых запланировано в Очакове американскими строительными батальонами. Он будет служить как главный хаб для планирования и оперативных задач на будущих военных учениях, которые будет принимать Украина», – сказано в сообщении.

В Минобороны Украины подробностей строительства центра оперативного управления в Очакове пока не сообщали.