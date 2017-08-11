«Крымэнерго» опубликовало график отключений света на сентябрь

Предприятие «Крымэнерго» опубликовало график плановых отключений электричества на полуострове на сентябрь. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба предприятия.

Ознакомиться с графиком можно на сайте предприятия.

До этого в «Крымэнерго» обратились к жителем аннексированного полуострова с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время – часы наибольших нагрузок.

Также «Крымэнерго» предупредило о возможных веерных отключениях электроэнергии из-за роста потребления электричества в период сильной жары.

В ведомстве утверждают, что объемы потребления электроэнергии на полуострове «достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту «Тамань – Крым».

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.