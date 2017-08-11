Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

Для тушения крупного пожара в Белогорском районе задействовали российскую авиацию

Вертолет МЧС России, иллюстрационное фото

Для тушения загорания сухой растительности возле села Малиновка Белогорского района аннексированного Крыма, который начался днем 11 августа, задействовали российскую авиацию. Такое решение приняли из-за распространения огня на большую территорию в связи с сильным ветром до 12-17 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.

«В 16:30 из аэропорта «Симферополь» к месту ЧП вылетел вертолет МЧС России МИ-8 с водосливным устройством объемом 5 куб. м., который совершит сброс воды на очаг возгорания», – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к ликвидации пожара привлекли 40 спасателей и 14 единиц техники.

«Одновременно с этим с помощью инженерной техники также была проведена опашка территории для создания естественной преграды для движения огня», – отметили в ведомстве.

Ранее авиатехнику из Краснодарского края соседней России привлекали для тушения крупного лесного пожара под Судаком, который начался 6 августа и был ликвидирован 8 августа. Его площадь составила 50 гектаров.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG