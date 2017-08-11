Для тушения крупного пожара в Белогорском районе задействовали российскую авиацию

Для тушения загорания сухой растительности возле села Малиновка Белогорского района аннексированного Крыма, который начался днем 11 августа, задействовали российскую авиацию. Такое решение приняли из-за распространения огня на большую территорию в связи с сильным ветром до 12-17 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.

«В 16:30 из аэропорта «Симферополь» к месту ЧП вылетел вертолет МЧС России МИ-8 с водосливным устройством объемом 5 куб. м., который совершит сброс воды на очаг возгорания», – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к ликвидации пожара привлекли 40 спасателей и 14 единиц техники.

«Одновременно с этим с помощью инженерной техники также была проведена опашка территории для создания естественной преграды для движения огня», – отметили в ведомстве.

Ранее авиатехнику из Краснодарского края соседней России привлекали для тушения крупного лесного пожара под Судаком, который начался 6 августа и был ликвидирован 8 августа. Его площадь составила 50 гектаров.