Аэропорт «Симферополь» 11 августа встретил трехмиллионного пассажира с начала года. Им стал Евгений Новичков, прилетевший в Симферополь рейсом авиакомпании «Саратовские авиалинии» из российского Оренбурга, сообщает пресс-служба аэропорта.

Мужчину поздравили представители аэропорта, авиакомпании подконтрольного Кремлю крымского парламента и вручили ему подарки – сертификат на обслуживание в зале повышенной комфортности аэропорта, сертификат на экскурсионные туры и сертификат на право бесплатного перелета в любой город соседней России из маршрутной сети «Саратовских авиалиний».

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.