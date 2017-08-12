Власти Ялты ограничили продажу алкоголя на День города

В Ялте 12 и 13 августа ограничат розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий ко Дню города. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

Так, местные власти запретили продажу алкоголя за два часа до начала проведения праздничных мероприятий, во время проведения и в течение одного часа после окончания проведения праздничных мероприятий.

«Запрет продажи алкоголя коснется территории набережной – от кафе «Мир бургер» до стелы «Городам побратимам», а также – в районе квадратного фонтана на набережной и в районе бассейна за памятником В.И. Ленину», – говорится в сообщении.

Контролировать ограничение продажи алкоголя будут сотрудники ялтинского управления МВД России, добавили в пресс-службе.