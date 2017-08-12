В Каменском собирают подписи за демонтаж памятника Брежневу

Жители Каменского обратились к мэру и мэрии с требованием демонтировать памятник Леониду Брежневу в их городе. Соответствующее обращение зарегистрировали на сайте электронных петиций к местной власти, объявлен сбор подписей.

Как сообщает Радiо Свобода, активисты считают, что бюст, который до сих пор стоит на площади города, является «символом советского тоталитарного режима».

По мнению авторов, этот памятник не был внесен во Всеукраинский реестр недвижимых памятников истории, поэтому он подпадает под закон о декоммунизации и подлежит демонтажу.

«Отказ в демонтаже указанного памятника – это прямое нарушение действующего закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики... Брежнев является нашим земляком, выходцем из нашего города, но это не оправдывает его деяний как политического деятеля, поскольку именно из-за этого человека Украина претерпела тяжелые времена лет «застоя», – говорится в обращении.

В комментарии Радiо Свобода руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что бюст Брежнева в Каменском попадает под демонтаж и не может быть исключением.

«Не может так вдруг памятник и территория вокруг него быть объявлен музеем. У нас есть закон «О музейном деле», который регламентирует, что может считаться музеем. Есть все основания для общественности подавать в суд за невыполнение закона о декоммунизации на руководство города. Таких прецедентов больше нет, это уникальная ситуация», – отметил Вятрович.

Зимой 2017 стало известно, что городской совет Каменского не только не собирается демонтировать бюст Брежневу, но и выделил бюджетные средства на его ремонт.

В 2016 году депутаты Каменского (тогда – Днепродзержинского городского совета) решили музеефицировать бюст Леониду Брежневу, который подпадал под действие законов о декоммунизации. По решению горсовета, бюст Брежнева на площади Освободителей был объявлен отделом музея истории города «Мифы и реалии советской эпохи» и не подлежит демонтажу.

Часть организаций города тогда выразили возмущение решением горсовета, напоминая, что «именно Брежнев наглухо опустил «железный занавес» между СССР и демократическим миром, потратил колоссальные средства на гонку вооружений, завершил русификацию украинских детских садов, школ и высших учебных заведений, при нем жестоко преследовались диссиденты, художники и писатели, был развязан вооруженный конфликт в Чехословакии и Афганистане».

23 февраля 2016 года в Каменском из здания технического университета демонтировали мемориальную доску земляку, генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.