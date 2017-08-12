Гимн есть, а моста нет – Крымский.Пармезан

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 12 августа Александр Янковский, Сергей Мокрушин и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму.

Какие танцевальные движения стоит разучить под новый гимн Керченского моста? Чем российские власти Крыма заменят вышедший из строя энергомост? Кому в итоге задолжает Генбанк? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.