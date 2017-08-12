Молодые политологи России проведут в Крыму ролевую игру «Модель ООН»

Проект «Крымская международная модель ООН» получил грант в размере 300 тыс. рублей (около 125 тыс. грн – КР), сообщает 12 августа пресс-служба российского форума «Территория смыслов на Клязьме».

В пресс-службе уточняют, что грант получен в результате победы проекта в конкурсе который проходил на площадке смены молодых политологов и социологов на «Территории смыслов».

«Модель ООН – это синтез научной конференции и ролевой игры, в ходе которого студенты и учащиеся старших классов на официальных языках ООН воспроизводят работу органов этой организации, приобретают дипломатические, лидерские, ораторские и языковые навыки и умение приходить к компромиссу», – сообщает российское агентство ТАСС.

Авторы проекта надеются на участие в мероприятии 500 делегатов из 58 стран, провести его планируют осенью 2018 года.

Форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области России с 27 июня по 20 августа, организатором выступает российское агентство по делам молодежи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».