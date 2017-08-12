В Ялте хирурга посадили на 2 года из-за ампутации руки ребенку

В Ялте детского хирурга Ялтинской городской больницы № 1 признали виновным в причинении тяжелого вреда здоровью ребенка, в результате которого девятилетнему мальчику ампутировали руку.

Как сообщила 11 августа подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма, медицинский работник «неправильно производил манипуляции в связи с открытым переломом руки у девятилетнего мальчика, в результате чего ребенку был причинен тяжкий вред в виде ампутации конечности».

Мировой судья Ялтинского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении хирурга, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК России.

Врачу назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью в государственных и муниципальных органах здравоохранения сроком на 1,5 года.

Также с хирурга взыскали 1,5 млн рублей (около 630 тыс. грн – КР) морального вреда, причиненного потерпевшему.