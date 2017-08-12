Белый Дом предостерег КНДР от «провокационного поведения» – заявление

Северная Корея «должна прекратить свое провокационное и эскалационное поведение», заявили в Белом Доме утром 12 августа. Это случилось после того, как президент США Дональд Трамп высказался против политики Пхеньяна и провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, во время которого тот призвал Трампа избегать «слов и поступков», которые «усилили бы» уже напряженную ситуацию на Корейском полуострове.

Белый дом заявляет, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин подтвердили свою приверженность денуклеаризации полуострова.

Китай является крупнейшим экономическим партнером Северной Кореи и источником помощи, но настаивает на том, что не может заставить Пхеньян прекратить свои ядерные и ракетные программы.

На протяжении последних недель Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет, которые, как утверждается, могут достигать территории США.

11 августа Трамп вновь предупредил о возможности «военного решения» северокорейской проблемы, если власть КНДР будет «вести себя глупо».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у конфликта США с Северной Кореей «нет военного решения». Она призвала стороны воздержаться от «эскалации риторики» и заявила, что Берлин готов помочь снизить напряжение в регионе.

К сдержанности призвал обе стороны конфликта также министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, первые шаги к деэскалации должна сделать та сторона, «которая сильнее и умнее». По словам Лаврова, у России и Китая есть план снижения напряжения, который предусматривает мораторий на ракетные испытания в КНДР и отмену американо-южнокорейских военных учений, запланированных на этот месяц.

5 августа Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, в которой говорится о расширении санкций против Северной Кореи в ответ на ее испытания межконтинентальных баллистических ракет. Пхеньян отверг решение международного сообщества, заявив, что это нарушает суверенитет страны.

9 августа Северная Корея заявила, что «тщательно изучает» планы ракетной атаки по тихоокеанскому острову Гуам. С этими угрозами Пхеньян выступил после того, как президент США Дональд Трамп предупредил КНДР, что любые новые угрозы встретят «огнем и яростью».