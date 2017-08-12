Россияне променяли рестораны на отделы кулинарии – исследование

Жители России в 2017 году стали реже ходить в рестораны, в целях аэрономии они отдают предпочтение отделам кулинарии в продуктовых магазинах. Таковы выводы экспертов группы «РБК Исследования рынков», которые провели исследование российского рынка общественного питания в 2017 году.

Как сообщает российское издание РБК, на таком переходе рестораны теряют около 20% трафика.

«Направление готовой кулинарии активно развивают ведущие продуктовые сети. И конкуренция за гостя между ресторанами и ретейлом сегодня значительно обострилась», – сказала глава аналитической группы Инга Микаелян.

Согласно проведенному РБК опросу, за последний год 7% россиян вообще не посещали точки общепита, включая столовые и заведения ​фастфуда.

Издание отмечает, что оборот рынка общественного питания в России снизился на 2,7% по сравнению с 2016 годом и составил 1 трлн 352 млрд руб. Годом ранее падение рынка составляло 5%, говорится в исследовании.