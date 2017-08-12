В Ялте большинство платных парковок работают незаконно – власти

В Ялте и ее окрестностях только 16 из 52 платных парковок имеют документы и право на работу, сообщил на совещании совещания в подконтрольной Кремлю администрации Ялты заместитель начальника отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи Владимир Киселев.

Директор ялтинского предприятия «Туринфоцентр ЮБК», за которым закреплены платные парковки города, Елена Пихидчук утверждает, что незаконные парковки работают в центре Ялты и поселках вокруг города.

Она сообщила, что в ближайшее время на каждой действующей парковке планируется разместить информационный щит, на котором будет указано время работы парковки, количество парковочных мест, выделенных для маломобильных групп населения, информация о самом операторе и размер платы за час.

Временно исполняющая полномочия главы администрации Ялты Елена Сотникова утверждает, что власти города получают «огромное количество жалоб» на незаконные парковки и завышенные тарифы.

На совещании отметили, что в Ялте установлен единый тариф за пользование услугами парковки в размере 60 рублей за час, причем пользователь имеет право не платить за услугу, если ему не выдают документ об оплате.