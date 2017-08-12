Индия: 30 детей скончались в больнице менее чем за двое суток

По меньшей мере 30 детей, в том числе новорожденных, умерли в больнице в северном индийском штате Уттар-Прадеш менее чем за 48 часов, из-за чего местные власти инициировали там проверку.

Все смертельные случаи произошли в государственном медицинском колледже в городе Горакпур 10 и 11 августа: пострадавшие находились в палатах интенсивной терапии и обычных педиатрических палатах, а также палатах, где лечили энцефалит.

Сначала власти штата сделали предположение, что смерти вызвал острый дефицит кислорода, поскольку частная компания прекратила поставлять кислородные баллоны за неуплату. Однако позже чиновники отрицали эту версию.

Родители детей сказали, что поставки баллонов прекратилось 10 августа, а семьям давались самонаполняемые мешки, чтобы помочь детям дышать.