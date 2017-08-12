Сепаратисты обстреляли поселок Новолуганское в Донецкой области – штаб АТО

Украинская сторона Общего центра контроля и координации заявляет об обстреле поселка Новолуганское вблизи Светлодарска Донецкой области. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице штаба АТО.

«12-го августа около 5.30 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Новолуганское, что вблизи Светлодарска, под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта. В результате обстрела незаконными формированиями оккупированных регионов Донецкой области из пушек БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в жилом доме по переулку Пушкина была повреждена газовая труба и опора линии электропередач, выбиты стекла, иссечено осколками стены, веранду и забор. В легковом автомобиле ВАЗ-2106, который был припаркован возле дома, осколками противотанковых гранат выбиты окна, пробиты колеса и корпус»,– отмечают в Общем центре контроля и координации.

В группировке «ДНР» об этом ничего не сообщают. Зато в утренней сводке они заявили о 53 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны украинских военных, в результате которых, по данным сепаратистов, сгорел частный дом в селе Саханка Новоазовского района.

О перемирии в зоне конфликта на Донбассе договаривались уже много раз, последний раз сейчас 24 июня на время жатвы – до 31 августа. До сих пор ни разу режим прекращения огня не сохранялся. При этом стороны каждый раз отрицают свою вину в нарушениях и обвиняют друг друга в провокациях.