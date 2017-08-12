Афганистан: 13 человек погибли в результате минометного обстрела

Из-за минометного снаряда, который попал в дом в северной провинции Афганистана Фарьяб, погибли по меньшей мере 13 гражданских лиц, сообщили представители властей Афганистана 12 августа.

Десять детей и две женщины погибли в результате инцидента, который произошел после обеда 11 августа в районе Далатабад, сообщил DPA представитель местного самоуправления Абдул Ахад Эльбек.

Остается непонятным, кто выпустил снаряд: афганские силы безопасности или талибские боевики. «Талибан» пока от заявлений относительно упомянутого случая удерживается.

В последние месяцы в провинции Фарьяб наблюдается ескалацияя насилия, стороны обвиняют друг друга в обстрелах гражданских.

Организация Объединенных Наций заявила в июле, что за первые шесть месяцев 2017 года в регионе погибли более полутора тысяч мирных жителей и более 3 с половиной тысячи получили ранения.

Власти Афганистана в начале августа сообщили об усилении мер безопасности в районе Кабула, где расположены посольства иностранных государств и правительственные учреждения. Это произошло после серии нападений, в которых погибли сотни людей по всей стране.