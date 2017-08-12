Российский музыкант Петр Мамонов попал в базу «Миротворца» из-за гастролей в Крыму

Советский и российский музыкант и актер, лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов попал в базу «Миротворец» Как сообщается в субботу 12 августа на сайте «Миротворца», причиной занесения в базу российского музыканта стало его выступление в аннексированном Крыму.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым. Отрицание российской агрессии, популяризация оккупационного режима», – говорится в обвинении на сайте организации.

Российский артист пока не комментировал публикацию его данных в базе «Миротворца».

Мамонов выступал с концертами в 2015 и 2016 годах, и намерен приехать с гастролями на полуостров в 2017 году.

Российские артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым, нарушают украинское законодательство. Украинское общественное движение «Відсіч» потребовало от СБУ принять меры в отношении российского актера Марата Башарова, запретив ему въезд в Украину, после посещения актером аннексированного Россией Крыма.

Российскому рэперу Алексею Долматову, известному под псевдонимом Guf, запретили въезд на территорию Украины после его выступлений в аннексированном Россией Крыму.

В конце февраля 2016 года певец из Беларуси Макс Корж получил запрет на въезд в Украину. Летом 2015 года он выступал с концертами в аннексированном Крыму.

9 октября 2016 года первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко объявила о намерении обратиться в Службу безопасности Украины с запросом об установлении запрета на въезд в Украину российским артистам, выступавшим в Крыму.