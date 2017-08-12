В Севастополе почтили память погибших членов экипажа подлодки «Курск»

В Севастополе прошли памятные мероприятия в связи с 17-й годовщиной гибели атомного подводного крейсера «Курск». Как сообщает 12 августа пресс-служба Минобороны России, панихиду по погибшим подводникам в храме Архистратига Михаила отслужил помощник командующего Черноморским флотом по работе с верующими военнослужащими иерей Михаил Мамаев.

Затем на кладбище Коммунаров у мемориала подводникам-севастопольцам, погибшим на подлодке «Курск», прошел митинг-реквием. К памятнику возложили венки и цветы, после чего экипажи подводных лодок Черноморского флота России и родственники подводников почтили память погибших при выполнении задач в море.

При катастрофе атомного подводного крейсера «Курск» погибли 17 севастопольцев, 7 из них похоронены на городском и Братском кладбищах Севастополя.

В субботу 12 августа вспоминают погибших моряков атомной подводной лодки «Курск». На борту находились 118 человек – экипаж, представители командования Северного флота России и дагестанского завода «Дагдизель». Все они погибли 12 августа 2000 года.

Спасательные работы безуспешно велись с 13 по 24 августа. 20 августа к работам было допущено норвежское судно Seaway Eagle, водолазы которого смогли в течение суток вскрыть аварийно-спасательный люк подводной лодки.

За 16 дней были обнаружены и подняты на поверхность 12 тел. Еще 103 тела были найдены после подъема поврежденной подводной лодки на поверхность. Троих моряков найти не удалось, российская прокуратура заявила, что они оказались в непосредственно в месте взрыва.

Уголовное дело, начатое в конце августа 2000 года, было прекращено в августе 2002 года.