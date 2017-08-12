Россельхознадзор не пропустил в Крым собак и утят

За минувшую неделю подконтрольные Москве инспекторы Россельхознадзора не пропустили на территорию аннексированного Крыма пять собак и семь утят. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, по информации Россельхознадзора, на полуостров также не провезли почти 287,6 кг продуктов.

«В ручной клади и багаже граждан было обнаружено: 65,7 кг мяса птицы, 49,3 кг свинины, 52,7 кг сала, 86,1 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 12,5 кг говядины, 15,6 кг продукции пчеловодства и меда, 5,8 кг мяса кролика, 452 яйца. Кроме того, в Крым пытались нелегально ввезти 5 собак и 7 голов молодняка сельскохозяйственной птицы», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что животных и продукцию возвратили на территорию материковой Украины.

По информации Россельхознадзора, с начала текущего года специалисты управления выявили и вернули на материковую Украину 2592 партии «запрещенных к ввозу товаров»: 6682,7 кг продуктов животного происхождения, 14641 яйцо, 295 непродуктивных животных, 26 голов декоративной птицы (животных), 190 голов аквариумных рыбок, 30 пиявок, одно чучело фазана, 1500 дождевых червей, 28 улиток, семь голов молодняка сельскохозяйственной птицы, 12 пчелосемей, 20 голов и 3 кг живых раков. За тот же период были допущены к ввозу 2826 непродуктивных животных.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.