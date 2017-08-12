В российском Петербурге задержали девушку с плакатом «Я люблю свою жену»

В Санкт-Петербурге полицейские запретили ЛГБТ-активистам провести в субботу, 12 августа, шествие на Марсовом поле. Российская служба Радио Свобода сообщает со ссылкой на издание «ЗАКС.Ру», что на этом месте была согласована акция прокремлевской организации НОД (Национально-освободительное движение – КР) «в защиту традиционных, нравственных и семейных ценностей».

Вместо шествия ЛГБТ-активисты провели митинг, который прошел без инцидентов, но после его завершения полиция задержала одного из участников акции. Правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщает, что девушка провела одиночный пикет с плакатом «Я люблю свою жену».

Еще два активиста, которые покинули Марсово поле, рассказывали, что неизвестные брызнули им в лицо из газового баллончика.

Накануне суд в Петербурге признал проведение шествия на Марсовом поле законным, поскольку эта территория является гайд-парком, и мероприятия на его территории не требуют согласования. За день до этого городская администрация запретила ЛГБТ-активистам проводить марши еще в нескольких частях города.