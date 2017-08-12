У берегов Ялты спасли двоих людей, которых унесло в море

В Ялте 11 августа спасли двоих людей, которых унесло на 600 метров от берега. Об этом сообщает российское управление МЧС по Крыму.

«В 16.10 в службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Ялта на расстоянии 600 метров от берега в море находится три человека, которых уносит в море. Отдыхающие не рассчитали силы, заплыли на глубину и в результате порывов ветра, не могли самостоятельно добраться до берега, требовалась помощь спасателей. Чуть позже выяснилось, что один человек самостоятельно добрался до берега», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что спасенные девушки не нуждались в медицинской помощи.

В российском управлении МЧС по Крыму напомнили о важности соблюдения правил поведения на воде: купаться в отведенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не купаться в штормовую погоду, а также не отплывать далеко от берега на плавсредствах.