В Санкт-Петербурге напали на ЛГБТ-активистов и журналистов

В российском Санкт-Петербурге несколько человек распылили перцовый газ в лицо ЛГБТ-активистам и журналистам после акции на Марсовом поле 12 августа.

Сообщается, что пострадали около 10-ти активистов, оператор, фотограф Давид Френкель и корреспондент Ксения Клочкова. На место приехали врачи «скорой помощи».

Факт нападения подтверждает корреспондент российской службы Радио Свобода.

Сообщается, что активистов и журналистов напали молодые люди в спортивных костюмах.

12 августа ЛГБТ-активисты провели на Марсовом поле митинг. Была задержана одна из участниц – она провела одиночный пикет с плакатом «Я люблю свою жену».

Ранее сообщалось, что полиция запретила запланированное ранее шествие за равноправие, несмотря на то, что в пятницу суд признал его законным, поскольку Марсово поле является гайд-парком. Полиция же утверждала, что на этом месте должна пройти согласованная акция прокремлевского Национально-освободительного движения «в защиту традиционных, нравственных и семейных ценностей».