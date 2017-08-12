Правительство России выдвинуло кандидатуру экс-канцлера Германии в совет директоров «Роснефти»

Правительство России утвердило семь кандидатов для избрания в совет директоров «Роснефти», среди которых российский министр энергетики Александр Новак и экс-канцлер Германии Герхард Шредер, говорится в распоряжении правительства, опубликованном 11 августа.

Шредера утвердили в качестве кандидата на должность независимого директора. Сейчас он является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG.

Внеочередное собрание акционеров «Роснефти», на котором будет избран новый состав совета директоров, запланировано на 29 сентября.

«Роснефть» попала под санкции Запада, введенные из-за аннексии Крыма и за поддержку боевиков на Донбассе. Шредер публично выступал против введения этих санций.

Герхард Шредер, социал-демократ, который был канцлером Германии с 1998 по 2005 год, в апреле 2014 года отпраздновал свое 70-летие с президентом России Владимиром Путиным в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Это произошло в углублении кризиса отношений с Украиной.