В Севастополе сообщают о введении особого противопожарного режима

В Севастополе ввели особый противопожарный режим, в результате которого в лесах устанавливается круглосуточное дежурство. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба российского управления МЧС по Севастополю со ссылкой на подконтрольное Кремлю правительство города.

«В лесничествах устанавливается режим круглосуточного дежурства, мобильные группы МЧС патрулируют особо опасные в пожарном отношении участки. Также для обеспечения пожарной безопасности Севастопольской зоны Южного берега Крыма в круглосуточном режиме работает пожарно-спасательный пост Главного управления МЧС России по Севастополю, расположенный в урочище Ласпи», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в разгар пожароопасного периода введено ограничение въезда на территорию лесов, а при высоком классе пожарной опасности посещение лесных массивов запрещается.

Накануне подконтрольное Кремлю правительство Крыма ввело 21-дневный запрет на посещение лесов. Как сказано в соответствующем постановлении, такое решение принято в связи с сообщением крымского гидрометцентра о пятом уровне пожарной опасности на полуострове.

Жара с начала августа в этом году наблюдается не только в Крыму, но и в регионах материковой части Украины, Краснодарском крае России, южной и восточной Европе. Синоптики поясняют это антициклоном, пришедшим из Африки, который называют «Люцифером».