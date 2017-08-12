США: в Вирджинии ввели чрезвычайное положение из-за акции националистов

В американском штате Вирджиния ввели чрезвычайное положение перед акцией «белых националистов».

Губернатор штата Терри Маколифф написал в Twitter, что такое решение было принято накануне шествия ультранационалистов в городе Шарлотсвилл, на который должны собраться до шести тысяч человек.

12 августа утром произошли столкновения националистов и их противников. Как сообщают американские СМИ, несколько сотен людей толкали друг друга, бросались бутылками с водой, распыляли химические спреи и кричали.

Ранее ультраправый блогер Джейсон Кесслер заявил, что планирует шествие «за белых» в знак протеста против решения демонтировать памятник генералу Роберту Ли, установленный в городском парке Шарлотсвилля.

Столкновения произошли и в пятницу, когда сотни белых националистов устроили факельный марш в кампусе университета Вирджинии. Представитель университета сообщил, что несколько человек пострадали, один – арестован.