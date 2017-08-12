В Крыму можно наблюдать метеоритный дождь

В Крыму с 12 по 15 августа можно будет наблюдать метеоритный дождь Персеиды. Об этом изданию «Крымская газета» рассказал ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов.



«Персеиды – это самый крупный и известный метеорный поток, который можно наблюдать на Северном полушарии. Земля влетает в хвост кометы, пылинки и камушки которой в земной атмосфере сгорают. Таким образом мы видим звездный дождь», – рассказал Бакланов.

По словам астрофизика, метеорный поток начинается с 17 июля и продолжается до 24 августа, однако максимум его активности приходится на период с 12 по 15 августа. По прогнозам астрономов, на небе можно будет увидеть до 100 метеоров в час.

Ученый пояснил, что в этом году можно будет увидеть только самые яркие метеоры, в связи с тем, что сейчас большая фаза Луны и 80% спутника Земли будет освещено Солнцем.