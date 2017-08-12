Россельхознадзор: с начала августа в Крым не пропустили 725 кг продуктов

С начала августа подконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора Крыма не пропустили на аннексированный полуостров 725 кг продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ручной клади и багаже пассажиров было обнаружено 725 кг соответствующих товаров. Это 328 кг овощей, 370 кг фруктов и бахчевых культур, 19 кг орехов и сухофруктов, 5 кг картофеля. Кроме того туристы везли с собой 104 единицы посадочного материала, 7 горшечных растений, а также 3 кг, 30 штук и 1 кубометр прочей продукции растительного происхождения», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что продукцию возвратили на территорию материковой Украины.

По информации Россельхознадзора, с начала текущего года специалисты управления выявили и вернули на материковую Украину 2592 партии «запрещенных к ввозу товаров»: 6682,7 кг продуктов животного происхождения, 14641 яйцо, 295 непродуктивных животных, 26 голов декоративной птицы (животных), 190 голов аквариумных рыбок, 30 пиявок, одно чучело фазана, 1500 дождевых червей, 28 улиток, семь голов молодняка сельскохозяйственной птицы, 12 пчелосемей, 20 голов и 3 кг живых раков. За тот же период были допущены к ввозу 2826 непродуктивных животных.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.